نص كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى الـ25 للمؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة

وأوضح الرئيس السيسى، أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور 25 عامًا على اعتماد "إعلان برنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وإلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمعية العامة،

السيد سكرتير عام الأمم المتحدة،

السيدات والسادة،

إن احتفالنا اليوم بمرور 25 عامًا على اعتماد "إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" يعد تتويجًا للجهود العالمية المشتركة التى بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالمرأة تمثل نصف المجتمع الذى يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى المستوى الوطنى استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة فى مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضى بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية فى الحياة العامة وكانت من أوائل دول العالم التى وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيـًا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة فى الحراك المجتمعى دون أى تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها فى مراحل عمرها المختلفة.

وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء وفى البرلمان المصرى إلى 25٪ كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومى.

كما تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة فى جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها وتستضيف مصر حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية كما تتشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى وهو كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة وسيٌعنى بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين فى إطار العمل الإسلامى المشترك وستترأس مصر أيضًا مؤتمر وزراء المرأة فى منظمة التعاون الإسلامى على مدار العامين القادمين.

السيدات والسادة،

تؤكد مصر أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة فى مفاوضات السلام وبناء السلام وتبذل قصارى جهدها للمساعدة فى تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن فقد شاركت مصر بفعالية فى صياغة الاستراتيجية الإقليمية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ فى إطار جامعة الدول العربية لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية ومن أهمها، العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتعزيز دور المرأة فى مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

كما أعلنت مصر فى مايو 2019 عن البدء فى صياغة خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجًا لمساهمة المرأة المصرية فى جهود صنع وحفظ وبناء السلام.

السيد الرئيس،

ختامًا فإن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هى عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء فى العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأدعو الجميع من موقعى هذا إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فعالية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين.

وشكرًا.