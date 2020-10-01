

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء ورياح نشطة على بعض المناطق، فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 24

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 34 23

بورسعيد 30 25

دمياط 29 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 36 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 33 24

بني سويف 34 25

المنيا 35 25

أسيوط 34 25

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 40 28

شلاتين 38 27

أبور ماد 37 28

حلايب 34 27

رأس حدربة 36 28

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.