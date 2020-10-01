

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة في الذكرى ال25 للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أعلنت في مايو 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.

وأضاف أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العقود والمواثيق الدولية ذات الصلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: مصر أعلنت تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في 2019 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.