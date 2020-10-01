بقيمة 44 مليار جنيه.. محافظة البحيرة تنفذ 2941 مشروعاً تنموياً وخدمياً جديداً

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية من مشروعات تنموية وخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.
وأوضح أن محافظة البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيراً إلى تنفيذ 2941 مشروعاً على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجارى تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ أكثر من 44 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تم خلالها تنفيذ 1597 مشروعا بتكلفة بلغت 2 مليار و651 مليون جنيه بواقع 801 فى قطاع الطرق و108 مشروع كبارى و130 مشروعا لتدعيم الوحدات المحلية و211 مشروع كهرباء و85 مشروع أمن وإطفاء ومرور و262 مشروع تحسين بيئة.
وأوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة الجارى تنفيذها بـعدد 8 قرى هى "الياسينية والمهدية وزاوية صقر والرابعة بذور وعبد الحليم محمود وأحمد بدوى بأبو المطامير وعلى مبارك بوادى النطرون والخرطوم بمركز بدر " تتضمن تنفيذ 91 مشروعا فى مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية 311 مليون جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 90%، كما تم اختيار 17 قرية بعدد 7 مراكز لتشملها مظلة المبادرة الرئاسية خلال المرحلة الثانية.
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