في 12 يوماً فقط.. مباردة "100 مليون صحة" تجري أكثر من 4 ملايين و200 ألف فحص

قال الدكتور أحمد السبعاوى عضو فريق مبادرة 100 مليون صحة، إن هناك نتائج ملموسة أمام الجميع فى منظومة الصحة، مشيراً إلى أن مريض السكر إذا اكتشفت مرضه فى وقت مبكر أستطيع منع المضاعفات التى ستحدث له.

وأكد على أنهم وفى وقت قليل من يوم 18 سبتمبر وحتى اليوم، استطاعوا فحص أكثر من 4 مليون و200 ألف مواطن فى 12 يوما فقط، ومن يثبت إصابته بمرض الضغط أو السكر سيتم توجيهه إلى أقرب مستشفى لإجراء اللازم له.