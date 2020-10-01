وزيرة الثقافة تفتتح معرض الإسكندرية للكتاب

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، معرض الإسكندرية للكتاب، المقام فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى بأرض كوتة بمنطقة الأزاريطة.





ويعد المعرض الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات، وذلك بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وأول المعارض المقامة بعد تخفيف إجراءات الحظر.

ويقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع ، ويشهد مشاركة 95 ناشر، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها، المجلس الأعلى للثقافة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسسة دار المعارف والأهرام.

ونسقت إدارة المعرض مع مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

يضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، المسؤولة عن المعرض مايقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.