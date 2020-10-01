الأوقاف تنهى خدمة 3 أئمة وعامل وتؤكد: إجراءات حاسمة ضد المتطرفين

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس قرار الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف الخاص بتنفيذ بعض الأحكام القضائية بشأن ثلاثة أئمة وعامل بأوقاف كفر الشيخ والفيوم والغربية والقليوبية .





وقالت وزارة الأوقاف -فى بيان اليوم- إن الذين كانوا يعملون أئمة وعامل وجرى إنهاء خدمتهم بناء على أحكام قضائية صدرت بحقهم هم كل من : عزت حسن حسن محمد سلامة - إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ ، محمد محمود عبد الرحيم – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم، أبو السعود رشدى أبو السعود خضر – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، وصلاح جمال يوسف إمام - عامل بمديرية أوقاف القليوبية، مضيفا أن قرار إنهاء الخدمة جاء طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.

وأشارت الوزارة إلى أن المذكورين أصبحوا لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعهما من العمل بالمساجد على أى نحو كان، وأنه جرى توزيع منشورات بذلك بمعرفة كل من مديرية أوقاف كفر الشيخ والفيوم والغربية والقليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل.