كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام المصرى فى أول ظهور لباتشيكو

أعلن الجهاز الفنى للزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، تشكيل الفريق في مواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، الخميس، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، ويعد اللقاء الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، الذى تولى المهمة خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسى، إسلام جابر، أحمد زيزو، أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: كاسونجو.

وعاد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك أمام المصرى بعدما تولى جنش حراسة مرمى الأبيض فى المباراة الماضية أمام الجونة بالدورى، ويستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك اليوم فى مباراة تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، الذى تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى، ويدخل المصرى هذا اللقاء وفى رصيده 33 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 9 وخسر 11 مرة وسجل 26 هدفاً وعليه 31 هدفاً بينما الزمالك فى المركز الثانى برصيد 61 نقطة من 30 مباراة تفوق في 18 وتعادل في 7 وخسر 5 وأحرز 44 هدفاً مقابل 25 في شباكه.

وفى آخر لقاء بين الفريقين تفوق الزمالك بهدف محمود علاء بالجولة الرابعة عشرة هذا الموسم فى أول لقاء بعد توقف كورونا وأقيم اللقاء بتاريخ السادس من أغسطس الماضى وشهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة عدة جلسات بين باتشيكو واللاعبين لشرح خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، وحرص البرتغالي علي متابعة حالة المصابين وخاصة محمد اوناجم الذي يعاني من جزع في الركبة، كما حرص باتشيكو علي الحديث مع مصطفي محمد مهاجم الفريق حول مستقبله مع الزمالك والتركيز في الملعب.

وفى المقابل، المصرى يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحسن النتائج منذ قدوم على ماهر للقيادة الفنية ونجاحه في إعادة الاتزان للفريق واللاعبين، وحرص ماهر على عقد جلسات فردية للاعبين لتحفيظهم ادوارهم خلال اللقاء بخلاف المهام الدفاعية للسيطرة على الأوراق الرابحة الزملكاوية أشرف بن شرقي ومصطفى محمد واوباما وفرجاني ساسي،، ووعد المدير الفني بمفاجآت للزمالك.