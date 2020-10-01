ليفربول ضد أرسنال.. صلاح يقود هجوم الريدز والننى بديلا مع الجانرز بكأس الرابطة

ويدخل ليفربول اللقاء متسلحًا بمعنويات لاعبيه المرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية عليه، ويأمل إلى تكرار الانتصار والعبور إلى الدور المقبل من البطولة، وتكرار سيناريو الموسم الماضي في البطولة ذاتها، حيث فى نفس هذا الدور الموسم الماضى تفوقت كتيبة الليفر على المدفعجية وعبروا إلى دور ربع النهائى إثر الفوز بركلات الترجيح 5/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بخماسية لكل فريق.

ويغيب عن لقاء اليوم النجم الاسبانى المنضم حديثا للفريق تياجو ألكانتارا بسبب اصابته بفيروس كورونا، إلى جانب قائد الفريق جودران هندرسون، بينما يستعد المدرب يورجن كلوب إعطاء الفرصة لبعض البدلاء وإراحة النجوم الكبار لمباريات البريميرليج تجنبا لحالة الارهاق والاصابات.

ويبدأ ليفربول، المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ويليامز - آر ويليامز - فان دايك - ميلنر

خط الوسط: جروجيتش - جونز - ويلسون

خط الهجوم: مينامينو - محمد صلاح - جوتا

تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول

فى المقابل يخوض أرسنال اللقاء، بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: سيدريك سواريس - هولدينج - جابريال - كولاسيناتش

خط الوسط: تشاكا - سيبايوس - ويلوك

خط الهجوم: بييى - نكيتياه - ساكا