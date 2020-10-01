نقيب المهندسين يرسل برقية تعزية لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

أرسل المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين رسالة تعزية لسمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت معزيا فيها بإسم نقابة المهندسين المصرية دولة الكويت حكومة وشعب .

تنعى نقابة المهندسين المصرية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، مشيرا أن سموه كان فخرا للعرب ورائدا للديموقراطية لافتا أن برحيله فقد العالم العربى رمزا للسلام والحكمة والتسامح وقائدا للعمل الإنسانى " . وقال ضاحى فى خطابه: " كما أرسل ضاحى أيضا خالص تعازى نقابة المهندسين للمهندس فيصل العجمى رئيس إتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين الكويتية. وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية بعد معاناة طويلة مع المرض.

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