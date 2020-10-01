توفر فرص عمل للشباب.. البيئة والزراعة تتابعان منظومة تدوير قش الأرز بالبحيرة

أجرى وفد من وزارتى البيئة والزراعة جولة تفقدية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بمحافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وأعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز وبالتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.

ضم الوفد الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، واللواء اشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، والدكتورة اميمه صوان مستشار جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة وعدد من وكلاء وزارة الزراعة .

وبدأت اللجنة أعمالها بتفقد حملة لفحص عوادم السيارات أسفل الطريق الدولى بإتجاه الإسكندرية القاهرة ، وذلك للتأكد من أنها مطابقة للحدود المسموح بها للحفاظ على صحة المواطنين و التوعية بضرورة ضبط محرك السيارة ، حفاظا على جودة الهواء ، وقد قامت لجنة العوادم التابعة لمحافظة البحيرة حتى الان بفحص ١٣٠٩ سيارات منذ مطلع شهر سبتمبر لهذا العام.

وتابعت اللجنة أعمالها بزيارة عدد من المواقع الخاصة بتجميع قش الارز التابعة لقرية الطود بمركز كوم حمادة، لمتابعة سير أعمال فرم وكبس القش ومدى الاستفادة من المعدات التى وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين ، كما تفقد الوفد أحد مواقع جمع وكبس وتدوير قش الارز لاحد المتعهدين بقرية رزافة التابعة لمركز الدلنجات و معاينة أعمال الفرم والكبس التى تتم داخل الموقع .

ونقل اللواء أشرف محسن مستشار وزيرة البيئة خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنه بمديرية الزراعه بالبحيرة شكر وتقدير الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لكافة العاملين بالوزارتين والإدارات التابعة لهما على الجهد المبذول للتصدى للسحابه السوداء هذا العام ، وتأكيد وزيرة البيئة على ضرورة مضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة والتى تعد فترة الذروة الحادة. وحثها للعاملين بالمنظومة على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج المرجوة التي تعتمد على تكاتف الجميع لتحقيقها.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عصام عامر بالدور التوعوى المبذول من قبل الفروع الإقليمية لوزارة البيئة والإرشاد الزراعى ، وهو ما جعل المزارعين تدرك القيمه الاقتصادية للاستفادة من قش الارز ويعد ذلك قيمة مضافة لمحصول الأرز ، حيث بلغ عدد الانشطة التوعوية التى تم تنفيذها بالبحيرة ١٢٠٠ نشاط حتى الآن.

وأوضح أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب ، مؤكدا على توفير وزارة البيئة لمعدات كبس قش الارز وتأجيرها للمتعهدين بأسعار مناسبة وذلك دعما للمزارعين والمتعهدين .

واستعرض الدكتور حمدى جامع بدور الإرشاد فى منظومة التصدى للسحابه السوداء، وأشاد بالنجاح الذى حققته منظومة جمع وتدوير قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد وحتي الآن ، وذلك نتيجة التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة وزيادة وعى المزارعين بأهمية قش الأرز وأضرار حرقه.

كما أشادت الدكتورة أميمة الصوان بحجم كميات تدوير قش الأرز وبالإقتصاديات العائدة على المزارعين من تدويره ، مشيرة إلى أهمية استخدام محاصيل قش الأرز التى تعمل على ترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منه كأعلاف غير تقليدية، ومخصبات حيوية تفيد التربة، وتساهم فى زيادة الانتاج الزراعى، كما استعرضت طرق الاستفادة والتصنيع وكيفية قيام المزارعين بذلك.