التاريخ يشهد.. مصر تعلي اسم أفريقيا بالمحافل الدولية | تفاصيل

لم تغفل مصر فى اى يوم، دورها فى تحقيق الرخاء والتنمية داخل أفريقيا، حيث سعت مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العمل على دعم القارة السمراء، وتوصيل صوتها إلى الخارج سواء من خلال المناصب التى تتوالها مصر فى المنظمات الإقليمية الأفريقية أو الأممية.

من بينها تسلم مصر رئاسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، لمدة شهر، وغيرها من المناصب الدولية والتى نسردها فى سياق التقرير التالي.

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رئاسة الاتحاد

حصلت مصر على العديد من المناصب الهامة داخل القارة الأفريقية كان أهمها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لمد عام كامل، سعى خلال هذا العام إلى تمثيل أفريقيا فى كافة المحافل الدولية ووضعها على خارطة التنمية العالمية وتوجيه الأنظار نحو فرص الأستثمار الصاعدة بها.

لم تتوقف إنجازات مصر عند ترأس الاتحاد الأفريقي بل ترأست أيضا رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة لمكافحة المخدرات بالاتحاد الأفريقى، تزامنا مع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصحة والتي تهدف إلى محاربة الأمراض السارية وغير السارية، وخاصة مبادرة «100 مليون صحة» والتي شملت فحص المقيمين من غير المصريين، كما تعتزم مصر إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة.

هذا بالإضافة إلى اقتناص مصر رئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، لمدة عامين 2020- 2021، للمرة الثالثة على التوالي منذ إنشاء اللجنة عام 1979، الأمر الذي يعزز سبل دعم القارة الأفريقية في مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص في مجالات التعليم والصحة وغيرها، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063.



صندوق ضمان مخاطر الاستثمار

جذب الاستثمار وتحقيق التنمية أمور حملها الرئيس السيسي على عاتقه ومن هذا المنطلق قرر الرئيس السيسى، خلال منتدى إفريقيا فى ديسمبر 2018 اي قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي بثلاثة اشهر ، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ لتشجيع المستثمرين المصرين والأجانب بالتوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء.

تتمثل أهداف الصندوق فى زيادة معدلات الاستمثمار بالقارة، وتوفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية.

فعاليات منتدى إفريقيا 2019

فى نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، استضافت مصر فعاليات منتدى إفريقيا وشارك بالمؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فضلا عن 200 شخص من رجال الاعمال والمستثمرين الافارقة ومن جميع أنحاء العالم.

وركز المنتدي علي دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة و تعزيز الفرص الاستثمارية بمجالات البنية التحتية والتحول الرقمى والطاقة المتجددة بالقارة السمراء، فضلا عن التركيز على سبل تمكين المرأة فى إفريقيا ، وإستمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، صحة، وتعليم، وتنمية للمهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة .

المؤتمر الاقتصادي الأفريقي



عقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر 2019، حيث تم اختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادى العالمى بعد أن قدمت نموذجًا أفريقيا ناجحا و قويا وتجاوزت كل الصعوبات فى سبيل تحقيق نجاحات متتالية فى برنامجها الاقتصادى بشهادة صندوق النقد الدولى.



مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

احتضنت مصر مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 20 الى 23 فبراير 2019 ، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها، وأشار إلى دعم مصر لدور الجمعية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، باعتبار أن تعزيز العمل الأفريقي المشترك يعد أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد .

قمة إفريقية بشأن السودان

استضافت مصر فى أبريل 2019، قمة إفريقية مصغرة، بحضور 13 رئيسا ومسؤلا إفريقيا؛ لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان، وخلصت القمة إلى مد المهلة التى أمهلها الاتحاد الإفريقى للمجلس العسكرى السودانى من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر.

القمة الصينية الأفريقية 2019

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة الصينية الأفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت إلى جانبه كلًا من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" .

رسخت مصر خلال القمة أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للقيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا .

قمة روسية أفريقية

ترأس الرئيس السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، أول قمة روسية إفريقية، فى أكتوبر 2019، وناقش الجانبان خلالها قضايا تتعلق بـ"التقنيات النووية فى خدمة تنمية القارة" و"المناجم الإفريقية فى خدمة شعوب إفريقيا".

وأعلن الرئيس الروسى فى تصريحات لوكالة "تاس" على هامش القمة، أن بلاده تعد لمشاريع استثمارية فى إفريقيا بمليارات الدولارات، وأن روسيا تستهدف مضاعفة مبادلاتها التجارية مع القارة الإفريقية فى غضون خمس سنوات كحد أدنى.

