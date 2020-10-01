انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وطريقة سدادها إلكترونياً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أتاحت شركة المصرية للاتصالات we، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك باستخدام رقم الهاتف أو رقم الحساب، كذلك فقد مكنت الشركة المصرية للاتصالات المواطنين من سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً، وذلك تسهيلاً للمواطنين بدلاً من الذهاب إلى السنترلات التابعة للشركة والمنتشرة بمختلف المدن ومحافظات الجمهورية، وسوف نتناول خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأيضاًُ طريقة سدادها إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020:-

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي 4 مرات في العام وذلك خلال أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، أي كل ثلاث أشهر في السنة، وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات أكثر من طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك كما يلي:-

* من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات حيث يتم إدخال كود المنطقة ثم إدخال رقم التليفون ثم الضغط على عرض لإظهار فاتورة الكهرباء.

* من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على الرقم 111.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بإصدار فاتورة التليفون الأرضي فى منتصف الشهر أي أن فاتورة شهر أكتوبر سوف تكون متاحة أمام المواطنين اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري وتستمر مدة السداد بدون سداد أي غرامة مالية لمدة شهر من تاريخ إصدار فاتورة التليفون الأرضي، ثم يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط وبعد ذلك رفع الحرارة من التليفون في حالة عدم قبام العميل بسداد فاتورة التليفون.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا:-

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we سداد فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني وذلك من خلال موقعها الإلكتروني عن طريق اختيار السداد الإلكتروني.