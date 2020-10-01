وزير الأوقاف: التستر على دعاة الفوضى خيانة للدين والوطن

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن تحريك جماعة الإخوان الإرهابية لخلاياها النائمة، وركوبهم لموجات التحريض على الفوضى يجب أن يعامل بكل حسم، كما يجب تتبع الصفحات الوهمية لعناصر الجماعة وإعمال القانون فى شأنها.





وأكد وزير الأوقاف فى تصريح نشره الموقع الرسمى للوزارة اليوم الخميس، أن التستر على أى عنصر من عناصر دعاة الفوضى، خيانة للدين والوطن، مشيرا إلى أنه يجب على كل وطنى شريف ألا ينساق خلف أى دعوة للفوضى. وطالب بأن يعمل الجميع على كشف هذه العناصر الإرهابية من دعاة التحريض ضد الوطن، حتى تتخلص البلاد والعباد من شر عمالتهم وخيانتهم، وأوصى بمواجهة هؤلاء العملاء مواجهة شاملة بكل ما تعنيه المواجهة الشاملة من معان، حفاظًا على أمن واستقرار الووطن والدين.

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