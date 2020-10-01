هيئة الدواء المصرية تسحب مستحضرا مغشوشا من الأسواق

وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر بون كيدى كريم بكافة أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
ومن جانبه أكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب مستحضر بون كيدى كريم بكافة أشكاله الصيدلية، جاء بناء على الإفادة المقدمة من المصنع المذكور، فى إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذى نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام فى السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.
وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، وأن التفتيش الصيدلى سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.
وتابع أنه فى حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسات الصيدلية التى يوجد بها المستحضر، أما فى حال وجود فواتير فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة.
يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلى.
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