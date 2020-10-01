شاهد.. تمثال للإله نفرتم قبل الإعلان عن الكشف الأثري الكبير في سقارة

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت.
وأوضح د. وزيري أن هذا التمثال هو أحد التماثيل التي عثرت عليها البعثة أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق ١١ مترا بجانب التوابيت وسوف يتم عرضه يوم السبت أثناء الإعلان عن الكشف الأثري الكبير.
صنع هذا التمثال من البرونز المطعم بالأحجار الكريمة العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد، ويصل ارتفاعه إلى 35 سم، كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الأسرة 26.
وانتظروا الإعلان عن المزيد من المفاجآت والأسرار يوم الإعلان عن الكشف الأثري.
جدير بالذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية أسفرت خلال الأسابيع الماضية الكشف عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما.
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