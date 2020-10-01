استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم أولى رحلات شركة أير أستانا القادمة من كازاخستان وعلى متنها ٢٢٠ راكبا، وذلك بعد إستئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا .
ومن المقرر أن تسير الشركة ٤ رحلات أسبوعيًا بين كازاخستان وشرم الشيخ .
تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وإستقبال الركاب بالورود وكان في إستقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي .
كما قام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توقف فترة كورونا.. شاهد وصول أولى رحلات شركة إير أستانا إلى مطار شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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