بعد توقف فترة كورونا.. شاهد وصول أولى رحلات شركة إير أستانا إلى مطار شرم الشيخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم أولى رحلات شركة أير أستانا القادمة من كازاخستان وعلى متنها ٢٢٠ راكبا، وذلك بعد إستئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ بعد توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا .

ومن المقرر أن تسير الشركة ٤ رحلات أسبوعيًا بين كازاخستان وشرم الشيخ .

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وإستقبال الركاب بالورود وكان في إستقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي .

كما قام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .