وأضافت الشركة فى بيانها، اليوم الخميس، أنه يُمكن للمسافرين من حاملى الجنسية المغربية أو حاملى الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع أنحاء العالم. وناشدت مصر للطيران عملائها الراغبين فى السفر ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "Covid19" بنتيجة سلبية صادر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تُسير رحلتين إلى المغرب يومى 8 و9 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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