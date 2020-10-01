فيديو .. تسريب جديد يفضح علاقة المقاول الهارب محمد على بالتمويل القطرى

وانفرد "العربى الحديث" بتفاصيل عن العلاقة بين المقاول المصرى الهارب محمد على، بنظام الحمدين فى العاصمة القطرية الدوحة، والتى تبنى على تربح الأموال من أجل الهجوم على مصر.
وتساءل محمد على فى الفيديو موجهًا حديثه لأحد الأشخاص فى الخارج: "النجاح هيجى منين؟ قولتلك قطر وطن عربى وبيحبونى، المغرب بيحبونى، والجزائر بيحبونى، لكن أغناهم قطر هيشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه علشان هما بيكرهوا السيسى، وأنا معاهم وهما بيحبونى، وهيدونا الفلوس اللى احنا صرفناها وأكتر".
وأضاف المقاول الهارب فى إسبانيا فى التسريب: "وبكده نبقى جبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة بس إحنا التارجت إن قطر معاها فلوس".
وتابع المقاول الهارب: "القطريين بيعشقونى عشق، فلما نعملهم حتتين أكشن تروح أنت بقى .. قطر تشترى هيشتروا، وبكده أنت تكون جبت فلوسك واديت الراجل فلوسه ببرومو".
واختتم محمد على حديثه قائلًا: "بص حط قطر أول تارجيت ليك، معاهم فلوس وبيكرهوا السيسى، السيسى وتميم على خلاف وهما بيعشقونى، متصورش اعمل برومو حلو يكلفك دقيقة أو دقيقة ونص، وتعالى قول لقطر تعالوا اشتروه".
وفى وقت سابق كانت قناة مباشر قطر، قد نشرت تقريرًا حول ألاعيب الدوحة فى استقطاب ممثلين مصريين، لاسيما فنانو الصف الثانى مثل محمد على للهجوم على مصر.
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