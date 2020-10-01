حتي الشعر بيتهرب.. ظبط محاولة تهريب كمية من خصل وبواريك الشعر الطبيعى

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من خصل وبواريك الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءاً على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وماركو جرجس بالأمن الجمركي والرائد أحمد حسن بدوى رئيس مباحث قسطل مفادها إعتزام ا . م . أ سودانى الجنسية سائق أحد الأتوبيسات القادمة من السودان تهريب أصناف مخالفة داخل 5 حقائب.

وبالعرض علي سلامة هلالي مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة من السادة حسن عبدالمقصود ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأمورى الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 600 باروكة شعر طبيعى و 10100 خصلة شعر طبيعى و 60 قصة شعر داخل حقائبه الشخصية.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 124 ألف جنيه.

قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 6 لسنة 2020.