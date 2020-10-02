القطارات والمترو والنقل العام مجاناً لهذه الفئات وتخفيض 50% لفئات أخرى بالإتفاق مع وزارة النقل

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت اليوم وزيرة التضامن نيفين القباج على أنه تم الإتفاق مع وزير النقل المهندس كامل الوزير، على رعاية كبار السن ومراعاة أحوالهم الإجتماعية، وأوضحت أنه تم الإتفاق على عدة قرارات.

القطارات والمترو والنقل العام مجاناً لهذه الفئات

وأشارت وزير التضامن إلى أن ما تم الإتفاق عليه مع وزيرة النقل هو، توفير وسائل النقل العامة من مترو وقطارات السكة الحديد وأتوبيسات النقل العام بشكل مجاني لمن هم فوق الـ70 سنة.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم الإتفاق أيضاً على تخفيض تذاكر النقل العام والمترو والسكة الحديد بقيمة 50٪؜ فقط لمن فوق الـ 60 سنة.

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وفي سياق متصل أعلنت القباج أيضاً على أنها اتخذت قراراً بزيادة الدعم والمعاشات بقيمة 100 جنيه لكل من يحصل على دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب معاشات التضامن الإجتماعي، ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وجاء قرار وزيرة التضامن في إطار الإحتفال باليوم العامي للمسنين، وللمزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط.