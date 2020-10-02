اليوم .. وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد الأحمدى بطنطا

يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بالمسجد الأحمدى بطنطا، عن روح أكتوبر وتعزيز الانتماء، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية.





وشددت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقال وزير الأوقاف، إن حرب السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان، تعد ملحمة من العطاء والفداء، أبرزت بسالة وصلابة وقوة وفدائية الجندى المصرى واستعداده للتضحية فى سبيل وطنه، وجسدت روح التكامل بين الشعب وقواته المسلحة، حيث وقف الشعب المصرى كله صفا واحدا خلف قواته المسلحة، فى ملحمة جديدة من اللحمة بين الجيش والشعب المصرى فهما شىء واحد.

وأوضح جمعة، فى بيان سابق له، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، أن جيشنا المصرى جيش عظيم فهو درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها، فى ظل قيادة سياسية واعية تعى جيدًا مفهوم الأمن القومى العربى، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ عليه فى ضوء الفهم الدقيق للمصير العربى المشترك.

وأضاف: "أن الجيش المصرى لم يكن عبر تاريخه الطويل ظالمًا أو معتديًا، وإنما ينطلق من منطلقين إسلامى ووطنى لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهو أن مهمته دفع الظلم والاعتداء عن الوطن أو الأمة العربية، ودحر قوى الإرهاب والتطرف، كما أن له خصوصيات كثيرة، منها أنه يعمل فى كل الاتجاهات، يد تبنى، وأخرى تحمل السلاح لحماية البلاد".

وشدد الوزير على ضرورة مساندة هذا الجيش من جهة، وتوجيه التحية والتقدير لكل أفراده وقياداته ومن ربوا أبناءه على هذه الروح من جهة أخرى، مشيدا باللحمة الكبيرة بين الجيش والشعب والتى تشكلت وبنيت على الثقة المتبادلة والتاريخ الوطنى الكبير لهذا الجيش.