جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.. صور

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير وتعديلاته . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة النمساوية القادمة من فيينا إشتبه هانى محمود أحمد مأمور اللجنة فى راكب نمساوى يحمل كرتونة وحقيبة كبيرة وحقيبة هاندباج وشنطة لاب توب نظرا لارتباكه الشديد . وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد جمال الدين مأمور الفحص فأفاد بوجود عبوات دوائية . وبالعرض على طارق محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد وأحمد صبرى مأمورى تفتيش الركاب تحت إشراف حازم محمد علي رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 39 شريط بهما 390 قرص من أقراص الترامادول المخدر و7 زجاجات ترامادول مخبأة بين طيات الملابس. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 94 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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