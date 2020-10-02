فيديو.. الهارب محمد على يعترف بالفشل : هقفل صفحتى ومش هتكلم فى السياسة تانى

وقال:"أى كلام هاطلع أقوله يكون هذى، وارد تكون رؤيتى غلط، وجائتنى رسائل على الماسنجر، بأنه لايوجد حراك الشارع وأن الأغلبية هى اللى هتحكم".

وعرض الهارب محمد على، فيديو للإعلامى أحمد موسى وهو يتحدث عن فشل دعوات التظاهر الأيام الماضية، مؤكدا أنه لم يحدث أى حراك فى الشارع بدليل ظهور الإعلامى أحمد موسى متهكما عليه بالبحث عنه بعدسات.

واعتذر الهارب للشعب المصرى على ما بدر منه من دعوة للفوضى، وذلك اعترافا بفشله فى الحشد، مؤكدا أن هذا موافقة من الشعب المصرى على النظام السياسى.

وأعلن الهارب محمد على، أنه بدءا من اليوم سيغلق صفحته على فيس بوك، وسيقوم بعمل صفحة جديدة يرجع فيها لعمله بالبيزنس والتمثيل "مش هتكلم تانى فى موضوع السياسة.. أنت أدرى بمصلحتكم".

وفى وقت سابق، كشف موقع العربى الحديث، عن فصل جديد من فصول الخيانة، التى عرف بها المقاول الهارب محمد على، لتؤكد أن قضيته الأساسية التى يشغل باله بها هى "الأموال" فقط، وتمويل تنظيم الحمدين فى الدوحة لحملته فى تشويه صورة الدولة المصرية.

وانفرد "العربى الحديث" بتفاصيل عن العلاقة بين المقاول المصرى الهارب محمد على، بنظام الحمدين فى العاصمة القطرية الدوحة، والتى تبنى على تربح الأموال من أجل الهجوم على مصر.

وتساءل محمد على فى الفيديو موجهًا حديثه لأحد الأشخاص فى الخارج: "النجاح هيجى منين؟ قولتلك قطر وطن عربى وبيحبونى، المغرب بيحبونى، والجزائر بيحبونى، لكن أغناهم قطر هيشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه علشان هما بيكرهوا السيسى، وأنا معاهم وهما بيحبونى، وهيدونا الفلوس اللى احنا صرفناها وأكتر".

وأضاف المقاول الهارب فى إسبانيا فى التسريب: "وبكده نبقى جبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نبيع نتفليكس، ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة بس إحنا التارجت إن قطر معاها فلوس".

وتابع المقاول الهارب: "القطريين بيعشقونى عشق، فلما نعملهم حتتين أكشن تروح أنت بقى .. قطر تشترى هيشتروا، وبكده أنت تكون جبت فلوسك واديت الراجل فلوسه ببرومو".

واختتم محمد على حديثه قائلًا: "بص حط قطر أول تارجيت ليك، معاهم فلوس وبيكرهوا السيسى، السيسى وتميم على خلاف وهما بيعشقونى، متصورش اعمل برومو حلو يكلفك دقيقة أو دقيقة ونص، وتعالى قول لقطر تعالوا اشتروه".

وفى وقت سابق كانت قناة مباشر قطر، قد نشرت تقريرًا حول ألاعيب الدوحة فى استقطاب ممثلين مصريين، لاسيما فنانو الصف الثانى مثل محمد على للهجوم على مصر.

