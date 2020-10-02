الدفاع عن قضايا المرأة ضمن الأولويات المصرية فى الأمم المتحدة

وكانت مصر قد شاركت بفاعلية فى الإعداد للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة الذى عُقد عام 1995، كما أسهمت فى صياغة مخرجاته المتمثلة فى إعلان وبرنامج عمل بكين الذى يعد أهم وثيقة دولية فى مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وافتتح السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة فعاليات الاجتماع الذى استمر على مدار اليوم، وشهد مشاركة 172 من رؤساء الدول، والحكومات، والوزراء.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة أبرز فيها دور مصر كإحدى الدول الرائدة فى العالم فى مجال مشاركة المرأة فى الحياة العامة، مؤكداً أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوقها هى ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أن مشاركة رئيس الجمهورية فى الاجتماع اليوم تأتى فى إطار تأكيد اهتمام مصر بقضايا المرأة.

وأشار مندوب مصر الدائم إلى الجهود المثمرة للمجلس القومى للمرأة والسبق المصرى المتمثل فى قيام المجلس بإعداد ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة فى إطار التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا، وكذلك إطلاق آلية رصد ومتابعة تنفيذ لتلك السياسات.

وأضاف أن كل من ورقة السياسات وآلية الرصد قد نالتا العديد من الإشادات من قبل الدول والهيئات الأممية.

كما أوضح السفير محمد إدريس، أن اجتماع اليوم مثل فرصة للمجتمع الدولى لإعادة تجديد العهد بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل بكين من أجل تعزيز الاهتمام بقضايا المرأة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.