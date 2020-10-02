صور : هيكل والمذكرات المخفية .. محمد الباز يوقع كتابه الجديد

وتناول الكتاب بالنقاش كل من الكاتبين الصحفيين ياسر رزق، وعماد الدين حسين، وسط حضور من بعض الكتاب والإعلاميين.

الكتاب يأتى فى 600 صفحة من القطع الكبيرة، ويتناول سيرة هيكل الذاتية من خلال رصيده الصحفى والسياسى الضخم، بالإضافة لاحتوائه على ألبوم صور لهيكل فى مختلف مراحل عمره، ويصدر الكتاب بالتزامن مع ذكرى ميلاده فى 23 سبتمبر الحالى، حيث يتناول من خلاله سيرة الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، من خلال ما تركه من إرث كبير ومتنوع ما بين الكتب والحوارات والمقالات التى كتبها أو كُتبت عنه.