الأوقاف تعلن توزيع 13 طن لحوم أضاحى اليوم فى المحافظات

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى سابق، أن ذلك بمحافظات: "البحيرة – الغربية – القليوبية – المنوفية"، بواقع 4 طن لمحافظة الغربية، و3 طن لكل من محافظة "البحيرة – القليوبية – المنوفية"، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 879 ألف كيلو من اللحوم.

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