مصر للطيران تسير اليوم 55 رحلة جوية

تسير شركة مصر للطيران 55 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: امستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، لارناكا، چوبا، نيروبى، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، اربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، المدينة المنورة.





كما أعلنت الشركة فى وقت سابق عن تشغيل رحلتين من القاهرة إلى كازبلانكا المغرب أيام 8 و9 أكتوبر رقم MS847، وذلك فى إطار تحديثات إجراءات السفر الواردة من مختلف الدول. وأضافت الشركة فى بيانها، أنه يُمكن للمسافرين من حاملى الجنسية المغربية أو حاملى الإقامات السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط فى جميع أنحاء العالم.

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