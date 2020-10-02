تعرف على خريطة القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

تبدأ وزارة الصحة والسكان في نشر 70 قافلة طبية بداية من اليوم الجمعة في جميع المحافظات بالجمهورية، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وتضم القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

تم إطلاق 8 قوافل طبية بمناطق أبوشروف – مشندت مركز سيوة محافظة مطروح، الغنيمية مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وعلي كيلانى مركز ببا محافظة بني سويف، وطملاي مركز السادات محافظة المنوفية، والناصرية مركز فارسكور محافظة دمياط، والعمرة مركز أبوتشت محافظة قنا، ونجع الدير محافظة سوهاج، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، كما تم إطلاق قافلة طبية أخرى تستمر يومين في منطقة إصلاح 3 مركز الصالحية محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى اليوم الجمعة في مناطق الرقة الغربية بجنوب العياط محافظة الجيزة، ووادي الحسوة 1 مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية، وذلك اليوم وغدا

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 3 و4 من أكتوبر الحالي بمناطق مزرعة الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومنشأة طنطاوي مركز سنورس محافظة الفيوم، وأولاد جبارة مركز المنشأة محافظة سوهاج، وحازق مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وأبومسعود مركز العامرية محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 4 و5 أكتوبر بمناطق الغريب مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، ومركز طبي الشرفا بالمرج محافظة القاهرة، وبنبان قبلي مركز دراو محافظة أسوان، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وبطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، وتل العمارنة مركز ديرمواس محافظة المنيا، وبولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجاري.

وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 من الشهر الجاري في منطقتي وادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، و11 قافلة طبية أخرى في مناطق عدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وبنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، والأعقاب الكبرى محافظة أسوان، والقلعة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، والغربينيات مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والعقب مركز قوص محافظة قنا، وبني منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، وطنسا بني مالو مركز ببا محافظة بني سويف، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وذلك يومي 7 و8 من الشهر ذاته، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 8 و9 أكتوبر في منطقة الفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 9 و10 أكتوبر الجاري في مناطق وادي الجوفة ووادي المرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، ومنشأة عبدالرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الضبعسة مركز القرنة محافظة الأقصر، والشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونزلة سعيد مركز سمسطا محافظة بني سويف، وعرابة أبوعزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، و83 مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وسلام مركز إطسا محافظة الفيوم، وذلك في يومي 10 و11 من شهر أكتوبر.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 11 و12 أكتوبر في مناطق مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، والزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وتوماس وعافية مركز نصر النوبة محافظة أسوان، إضافةً إلى 3 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 أكتوبر بمناطق أبوالمعاطي الباز مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، والإيمان ط مركز التحرير محافظة البحيرة، ونزلة عبيد محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق بني عدي مركز منفلوط محافظة أسيوط، وكومبرة بكرداسة محافظة الجيزة، ووادي سهب -الشيخ عواد مركز أبورديس- كاترين محافظة جنوب سيناء، ومرسى حميرة - أم الخير (ابرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وذلك فى يومي 13 و14 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الحالي في مناطق الجفيرة - زاوية العوامي مركز الضبعة محافظة مطروح، ونجع الحجر مركز دراو محافظة أسوان، والخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والوادي مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وخنيزة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي مركز حي فيصل محافظة السويس، وكوم الصعايدة مركز ببا محافظة بني سويف، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والغنيمية مركز فارسكور محافظة دمياط، وأحمد إسماعيل مركز أخميم محافظة سوهاج، ونجع الحجيري مركز قفط محافظة قنا.