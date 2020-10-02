بالأسماء.. سامح شكري يصدر حركة المساعدين الجدد لوزير الخارجية

أصدر سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، القرار الوزاري المتضمن تعيين مساعدي وزير الخارجية على النحو التالي:-

السفير شريف عيسي، مساعدا للوزير للشؤون الأفريقية

السفير طارق الوسيمي، مساعدا للوزير للشؤون الآسيوية

السفير نبيل حبشي، مساعدا للوزير لشؤون المراسم

وكان سامح شكري وزير الخارجية،قد أكد أن مصر لا تفرط فى حبة رمل، موضحا أنها تبرم الاتفاقيات وفق القانون الدولى، وتتعاون على المستوى الدولي بعيدا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار باتخاذ إجراءات خارج إطار الشرعية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية المجر،أن التصريحات التركية تثير التعجب،لافتا إلى وجود أحاديث متناقضة من الجانب التركى تجاه الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، فأنقرة أحاديثها متناقضها وتدعى أنها تعرف مصالح الشعب المصرى أكثر من أى طرف آخر.

ودعا شكرى الجميع إلى أن يدرك أن مصر واعية لما تقوم به لصالح شعبها، منتقدا احتضان تركيا لعناصر إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ودول المنطقة، متسائلا عن سبب تواجد تركيا عسكريا في عدد من الدول العربية دون أى سند شرعى، موضحًا أن مصر ملتزمة بالشرعية الدولية وتراعى القوانين الدولية.