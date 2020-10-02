مدبولى يشيد باختيار مجلة ENR محطة المحسمة كأفضل مشروع إنشائى فى العالم

وأكد رئيس الوزراء، فى بيان صحفى، أن مصر نفذت مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية والخدمات خلال السنوات الست الماضية، وهو ما رفع تصنيفها عالميا وإقليميا فى عدد من القطاعات، على رأسها الطرق، والاتصالات، وكذا مشروعات الإسكان الاجتماعى، والصرف الصحى، التى أشاد بها مسؤولو البنك الدولى، وعدد من المؤسسات الأخرى، آخرها إشادة مسئولى البنك الدولى، منذ يومين، ببرنامج خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية، الذى يتم تنفيذه حاليا فى عدد من المحافظات.

وفى تقرير استعرضه رئيس الوزراء، عما نشرته المجلة الأمريكية، فى عددها الأسبوعى الصاد رمنذ أيام، فقد أشارت إلى أن الحكومة المصرية فى إطار خططها لتنمية سيناء، وفى ضوء رغبتها فى تنويع مصادر المياه بها، قامت، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركة "خطيب وعلمي" استشارى ومدير المشروع، وتحالف "ماتيتو – حسن علام" للإنشاءات، ببناء واحدة من أكبر محطات معالجة المياه شرق قناة السويس واستطاعت إنجاز ذلك خلال عام، من خلال 2.5 مليون ساعة لم تسجل خلالها أى إصابات، وحدث ذلك بدون وقت ضائع.

وتأتى أهمية مجلة ENR الأمريكية فى كونها متخصصة فى تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها فى صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بعمل تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذا حول العالم.

وبحسب الموقع الإلكترونى للمجلة التى صدر العدد الأول منها عام 1917 : تمد قراءها بالأخبار المتعلقة بمجال الهندسة والإنشاءات، وكذا تقدم تحليلات وآراء يحتاجها المحترفون بقطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة.

وقبل إصدار عددها فى 21 سبتمبر الماضى، نوهت ENR، إلى أنه بعد عدة ساعات من التحليل والمناقشة، اختارت لجنة من الخبراء المشروعات الفائزة فى المسابقة السنوية فى نسختها الثامنة لاختيار أفضل المشروعات العالمية، لافتة إلى أن صناعة الإنشاءات حول العالم سجلت رقما قياسيا على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، حيث فاز بالمسابقة 30 مشروعا فى 21 دولة فى 6 قارات حول العالم، حيث قامت اللجنة ببحث عدد من المعايير للمشروعات فى عدد من الأسواق، وفحصت أداء الأمان بها، ومعدلات الابتكار، والتحديات والتصميم وجودة الإنشاء، ووضعت اللجنة فى اعتبارها مدى الاستفادة المتحققة للمجتمع المحلى الواقع فى نطاقه المشروع.

ونقلت المجلة الأمريكية على لسان المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء حسن علام للإنشاءات، أن محطة المحسمة تساهم بقوة فى دعم الموارد المائية فى سيناء، وأنها ستغير من مجال معالجة المياه فى القارة الإفريقية.

وبحسب ما أوردته ENR، قال ماهر كحيل، المسئول بشركة خطيب وعلمي، مدير المشروع: إن المشروع مثّل بالنسبة لنا تحديا منذ اليوم الأول لبدء العمل بهذا المشروع الضخم الذى بلغت تكلفته 100 مليون دولار، علاوة على أنه كان علينا نقل اللوجستيات الخاصة بالمشروع عبر قناة السويس، وكان علينا أيضا تدبير الإقامة الملائمة لأكثر من 3000 شخص يعملون فى وسط الصحراء.

وأضاف أن الشركة استعانت بالعديد من الخبراء من دول كثيرة، من ضمنها اليابان، وسويسرا، وإيطاليا وإسبانيا، وألمانيا، ولبنان والإمارات، بالإضافة إلى الخبرات المصرية.

وتابع كحيل: نظرًا لأن قناة السويس يجب أن تظل مفتوحة أثناء إنشاء المحطة، تم نقل المواد - بما فى ذلك 7860 طنا من الصلب - عبر القناة على جسور عائمة مؤقتة، تم بناؤها وتفكيكها عند الحاجة لذلك، فالحكومة أرادت أيضًا أن يكون المشروع جذابًا من الناحية المعمارية للسفن المارة عبر القناة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الطاقة الانتاجية للمحطة تصل إلى مليون م3 مياه يوميًا، ستساهم فى رى حوالى 100 ألف فدان وسط سيناء، وقد تم تشييدها على مساحة 42000م2 من الأرض، وتتكون من ثلاثة مبان رئيسية متجاورة، كل منها 2000م2، تضم وحدات المعالجة الرئيسية ، بالإضافة إلى مبنيين خارجيين، ومبنى آخر مركزى لعمليات التطهير والترشيح.

ووفقا للمجلة، لفت مسئول شركة خطيب وعلمى إلى أنه كان هناك تحد آخر هو التعامل مع الحجم الهائل للعمال الذين عملوا فى ثلاث نوبات عمل على مدار الساعة، وفجأة تحول الفريق إلى خبراء فى إدارة هذه المجموعات الكبيرة من العمال.

وأوردت المجلة على لسان كريم مدور، الرئيس التنفيذى لتحالف ماتيتيو إفريقيا، قوله إن مشروع محطة المحسمة تمت الاستعانة فيه بأحدث التقنيات لمعالجة الصرف الزراعى لإنتاج مياه مناسبة للرى واستصلاح الأراضى، وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات التى وضعتها الحكومة المصرية، لافتا إلى أن التحالف كان مسئولا عن عملية الإنشاء، وأنه سيتولى تشغيل المحطة وصيانتها لمدة خمس سنوات.

وفى سياق متصل، منحت مجلة ENR الأمريكية جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية المياه بمدينة العلمين الجديدة، لاحتلاله مرتبة متقدمة ضمن قائمتها لأفضل مشروعات المياه خلال العام الجارى على مستوى العالم.

وفى هذا الصدد، قالت المجلة إنه لتحويل فكرة إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه فى مصر من مجرد فكرة إلى مرحلة التشغيل النهائى فى غضون 30 شهرًا فقط ، واجه الفريق القائم على تنفيذ المشروع تحديًا لتنسيق استيراد مواد البناء، ومعدات معالجة المياه المتقدمة من شبكة عالمية من الموردين.

ووفقا لما أوردته مجلة ENR، فإنه على الرغم من هذه التحديات، لم يتم المساس بجودة المشروع أو سلامته، حيث سجل العمال أكثر من 2.7 مليون ساعة عمل دون وقوع حادث لأى منهم، لافتة إلى أن المحطة تنتج 150 ألف م3 من مياه الشرب عالية الجودة ، وتلعب دورا رئيسيا فى تعزيز التنمية بالمدينة.