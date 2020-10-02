الوطنية للانتخابات: لا صحة لصدور حكم قضائى بتأجيل انتخابات مجلس النواب

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن صدور حكم قضائى، بتأجيل انتخابات مجلس النواب، عار تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ونفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أى أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب. وأوضحت الهيئة، أن الانتخابات ستعقد فى موعدها طبقاً للجدول الزمنى الذى أعلنته، على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، وفى الداخل من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية ستجرى فى الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفى الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.

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