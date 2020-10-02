التعليم تنفى إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تفعيل قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد.

وأوضحت الوزارة، فى بيان وضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، استمرار سريان القرار الخاص بتنظيم مجموعات تقوية اختيارية للطلاب دون إلغاء، على أن يتم تفعيلها بالمدارس مع بدء العام الدراسى الجديد، عقب توقفها خلال العام السابق بسبب أزمة كورونا، مُشددةً على أن تلك المجموعات تستند على ركائز تربوية كبديل مقنن لمراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على الارتقاء بجودة العملية التعليمية.