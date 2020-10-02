التعليم تنفى إلغاء الإعفاءات المقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية.
وأكدت الوزارة التزام كافة المدارس بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020، بشأن ضوابط الإعفاءات المُقررة للطلاب، وأن أحكام القرار تسرى على جميع المدارس سواء كانت رسمية أو خاصة وكذلك المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وأى نوعية أخرى مستجدة من المدارس التى يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة.
وفي السياق ذاته، فإنه وفقاً للقرار يتم إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكل المدارس، من مقابل الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية، وذلك شرط التقيد بالمربع السكنى للالتحاق أو التحويل بالمدارس الحكومية، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية والعكس فى أى وقت خلال العام الدراسى، فضلاً عن مقابل خدمات التجريب وشرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وبالنسبة للمدارس الرسمية الدولية يتم إعفاء الطلاب من إجمالى المصروفات الدراسية بكل أنواعها، وشرط الكثافة المقررة عند التحويل منها وإليها مع منحهم مجاناً أى وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم.
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