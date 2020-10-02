رفع كفاءة 16 محطة إرشاد وتطوير وإنشاء 10 جراجات طوارئ بقناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة موقف الأعمال والمشروعات بالهيئة.

وتطرق رئيس هيئة قناة السويس إلى الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير وتحسين المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيرًا إلى أنها تتضمن تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشاد، وتطوير وإنشاء 10 جراجات طوارئ، وإنشاء 37 قيسونا لرباط السفن بمنطقة شرق وغرب البحيرات، وتحسين المدخلين الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاح، فضلًا عن تطوير وتعميق التفريعة الغربية للوصول الى مرحلة (52/48 قدم)، وتطوير وتعميق بوغازي بورسعيد الشرقي والغربي، إلى جانب تطوير وإنشاء تكسيات وتدعيم وحماية المساطيح وصيانة شمعات الرباط على طول المجرى الملاحي.

وتناول رئيس هيئة قناة السويس، خلال العرض، موقف تطوير الأسطول البحرى، وخاصة ما يتعلق ببناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 70 طنا، وكذا ما يتعلق ببناء وتوريد عدد 2 كراكة طاردة ماصة ذات حفار قدرة 4800 كيلووات خدمة شاقة، مشيرًا كذلك إلى موقف بناء 100 مركب صيد.

ولفت الفريق أسامة ربيع، خلال العرض إلى الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمى، مشيرًا إلى أنها تضمنت تنفيذ العديد من البرامج، ومنها ما يتعلق بالحجز الإلكتروني للسفن (طلب تقدير الرسوم قبل العبور- طلب عبور السفن)، وكذا ما يتعلق بخدمة الترسانات (خدمة إصلاح وصيانة السفن - خدمات الانقاذ - خدمات الجودة).

وأضاف أنه تم إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء، بما يسهم فى قياس مدى رضاء العملاء عن خدمة العبور والخدمات الملاحية المتعلقة بها، ووضع آلية لضمان مشاركة العملاء في توجيه السياسات التسويقية للهيئة خلال الفترات المقبلة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم دور الشباب، وذلك عبر تكوين مجموعة عمل من شباب العاملين بالهيئة لعرض رؤيتهم وأفكارهم للتطوير، وطرق التغلب على أبرز التحديات التي تواجه هيئة قناة السويس.

وعرض رئيس الهيئة مُقترحًا لعدد من المشروعات الإقتصادية التي تدرس الهيئة أن تضاف لأنشطتها، ومنها تطوير الترسانات التابعة للهيئة، ورفع كفاءة أحواض تقديم خدمات إصلاح السفن، وتنفيذ مبادرة لتنشيط حركة السفن السياحية واليخوت في قناة السويس، وإنشاء مسارات كابلات للألياف الضوئية الدولية من خلال قناة السويس، مع التعجيل بإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وإعادة تصدير الحبوب لتطوير تجارة الصب عبر القناة، والمساهمة في إنشاء شركة خدمات بحرية متكاملة لخدمة السفن العابرة للقناة.