من بينها نفق الشهيد أحمد حمدي 2.. الحكومة: مشروعات قومية تمولها هيئة قناة السويس بتكلفة ٨٦ مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعًا،مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة موقف الأعمال والمشروعات بالهيئة.

وعرض رئيس الهيئة مُقترحًا لعدد من المشروعات الاقتصادية التي تدرس الهيئة أن تضاف لأنشطتها، ومنها تطوير الترسانات التابعة للهيئة، ورفع كفاءة أحواض تقديم خدمات إصلاح السفن، وتنفيذ مبادرة لتنشيط حركة السفن السياحية واليخوت في قناة السويس، وإنشاء مسارات كابلات للألياف الضوئية الدولية من خلال قناة السويس، مع التعجيل بإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وإعادة تصدير الحبوب لتطوير تجارة الصب عبر القناة، والمساهمة في إنشاء شركة خدمات بحرية متكاملة لخدمة السفن العابرة للقناة.

وأوضح أن تشغيل مجموعة أنفاق قناة السويس، "تحيا مصر" بالإسماعيلية، و" 3 يوليو" ببورسعيد،ساهم بقدر كبير في تيسير حركة المواطنين والبضائع من الدلتا إلى سيناء، وبالتالي زيادة عدد المركبات التي تعبر بين الجانبين بصورة كبيرة، واختصار زمن هذا المرور.

كما عرض تصورات إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة بما يدفع نحو حوكمة إدارتها، والنهوض بعملها، وتشغيلها بصورة أكثر فاعلية ورشادة لتحقيق عوائد أكبر، وتحسين أوضاع العاملين بها، وهو ما أثمر عن تحول عدد منها من الخسارة منذ سنوات، إلى تحقيق أرباح.

كما أشار إلى عدد من المبادرات التي ساهمت في زيادة الإيرادات، وتقليص المصروفات في الشركات التابعة، حيث شهدت شركة ترسانة السويس البحرية على مدار 3 مراحل تطوير البنية التحتية، وإصلاح 57 معدة وماكينة، وجار العمل على استكمال إصلاح 94 معدة أخرى، كما حقق التعاون بين شركة القناة للحبال وإحدى الشركات النرويجية لإنشاء مزارع جديدة بنظام الأحواض المغلقة لإنتاج 25 ألف طن سنويا من السمك، بمدينة القنطرة شرق، وإنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك على مساحة 25 ألف م2، بطاقة إنتاجية 2500 طن سنويًا، بمدينة القنطرة شرق، لافتًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم فى تحقيق شركة القناة للحبال أرباحا تصاعدية، فضلًا عما توفره مشروعات الإستزراع السمكي من فرص العمل الجديدة.

كما عرض رئيس الهيئة جهود نقل الشركات التابعة إلى شرق القناة، وكذلك مساعي الدخول في شراكات مع شركات أجنبية، لتبادل الخبرات، ومنها شراكة مع شركة روسية لإنشاء مشروع مشترك بمصنع الفيبرجلاس بترسانة بورتوفيق البحرية، بغرض بناء سفن مختلفة الأنواع والأغراض، وسيتم تزويد المصنع بالمعدات والآلات اللازمة، والمشروعات المقترح تنفيذها من جانب هيئة قناة السويس بدولة جامبيا، ومنها تطوير رصيف ميناء ينجول، وزيادة قدراته، بالإضافة إلى التعاون مع التأمين الصحي بالمملكة المتحدة.

كما عرض رئيس الهيئة الموقف الخاص بأبرز المشروعات القومية التي تمولها هيئة قناة السويس، وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى 15 أغسطس 2020، ومنها مشروع شرق بورسعيد، وكوبري السكة الحديد الشرقي بمنطقة الفردان، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، وأنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، بتكلفة إجمالية 86 مليار جنيه.