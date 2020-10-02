الحكومة تنفي فرض رسوم على الأمتعة الشخصية لركاب السكة الحديد

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة النقل، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم على المتعلقات الخاصة والشخصية للركاب، مُوضحةً أن المتعلقات الخاصة والشخصية التي يحملها الراكب مُعفاة تمامًا من أي رسوم مالية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

وتناشد وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، منعًا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن (15047).