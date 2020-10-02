انت الان تتابع تفاصيل خبر تذكرة المترو بـ50 قرش فقط.. كيف يستفيد كبار السن من دعم تذاكر السكة الحديد والمترو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اتفقت وزارتا التضامن الاجتماعي والنقل على توفير وسائل نقل مجانية خلال الفترة القادمة لمن هم فوق السبعين عاماً، حيث شملت الخطة جميع قطارات السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما يتم تقديم الخدمة بتخفيض 50% لجميع المواطنين فوق سن الستين عاماً، وأوضحت وزارة النقل كيفية الاستفادة من هذا التخفيض خلال استقلال كبار السن القطارات أو المترو.

تخفيض تذاكر المترو والسكة الحديد لكبار السن

ويمكنك التعرف على كيفية الاستفادة من خلال تلك الخطوات الهامة التي يجب اتباعها خلال الفترة القادمة من أجل الحصول على التسهيلات التي أعنت عنها الحكومة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية:

يجب أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية، لأنه يحصل على تلك الخدمة بموجب البطاقة الشخصية.

إذا كان الشخص المستفيد فوق سن الـ 60 عام يحصل على تذكرة المترو بقيمة 50 قرشا فقط لاستقلال أي عدد من محطات المترو، أما إذا كان فوق سن الـ 70 عاما يحصل عليها مجانا لاستقلال أيضا أي عدد من المحطات أيضاً.

يُقدم المستفيد بهذا الدعم بطاقة الرقم القومى الخاصة به إلى موظف صراف التذاكر سواء لاستقلال المترو أو السكة الحديد.

المترو والسكة الحديد قد خصصتا شباك تذاكر للحجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

إذا كان الشخص المستفيد متجها لاستقلال السكة الحديد فإنه يحصل تذكرة مجانية إذا كان فوق سن الـ 70 سنة، ويدفع فقط 50% من قيمتها إذا كان فوق سن الـ 60 عاما.

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وتحاول الحكومة المصرية خلال هذه الفترة رفع العبء عن المواطنين أصحاب المعاشات وكبار السن، وتقديم العديد من الخدمات المجانية لهم حرصاً من الحكومة على الدور الذي قام به هؤلاء خلال الفترة الماضية لنمو الدولة واستقرارها وتكليلاً لجهودهم الماضية.