القوى العاملة: لا صحة لوقف صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن لا صحة لوقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة، مُشددةً على استمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، للعاملين بقطاع السياحة، بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1786 جنيهاً بما يمثل 100% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى باعتباره أحد ركائز الاقتصاد القومى. وأكدت الوزارة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سبق أن وافق على الصرف لـ 3237 منشأة لـ 201094 عاملاً بإجمالى مبلغ 208 ملايين و872 ألف جنيه، وجار حالياً مراجعة المنشآت المقدمة لصرف دفعات أخرى.

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