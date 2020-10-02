الحكومة تنفى إجبار المدارس الحكومية لأولياء الأمور على التبرع لـ"تحيا مصر"

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجبار المدارس الحكومية لأولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر"، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر" أو أي جهة أخرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو توجيهات للمدارس بهذا الشأن، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

وفي سياق متصل، تم إصدار كتاب دوري بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وترتكز تلك الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة، مع ضرورة التأكيد على ألا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، كما تم التأكيد على‪ دور القنوات التعليمية، كشريك أساسي في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة أسبوعياً لكل مادة على مدار (14) أسبوعاً.