مطار القاهرة يشهد اليوم وصول وسفر 208 رحلات جوية على متنهم 26 ألف راكب

يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 208 رحلات طيران دولية إلى عدة وجهات دولية، على متنها عدد عدد ركاب 26445 راكب.
وقالت مصادر مطلعة إن رحلات السفر تبلغ 105 رحلة وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 12737 راكب، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 103 رحلة تنقل على متنها 13708 راكب قادمة من عدة وجهات دولية.
وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضى عليه 72 ساعة والذى بدء تطبيقه الأول من سبتمبر الماضي.
كما يتم إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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