إجبار أولياء أمور المدارس الحكومية على دفع تبرعات لـ تحيا مصر.. الوزراء ينفي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار المدارس الحكومية لأولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر" أو أي جهة أخرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو توجيهات للمدارس بهذا الشأن، مُوضحةً التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائيًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

وفي سياق متصل، تم إصدار كتاب دوري بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة فيروس كورونا المستجد، وترتكز تلك الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة، مع ضرورة التأكيد على ألا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، كما تم التأكيد على دور القنوات التعليمية، كشريك أساسي في شرح جميع دروس المناهج المقررة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مواعيد منتظمة بواقع حلقة أسبوعيًا لكل مادة على مدار (14) أسبوعًا.

كما حدد الكتاب الدوري ضوابط الحضور داخل المدرسة، حيث تقرر أن يكون الحضور في المدرسة خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد في الأعوام السابقة في حال تحقيق التباعد الاجتماعي، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومين أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي فلا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة، ولتوفير المسافات الآمنة في التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).