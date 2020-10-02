بعد إصابة ترامب بـ كورونا ..السيسي يوجه رسالة لـ الرئيس الأمريكي

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي " خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الامريكي دونالد ترامب والسيدة الاولي ... وان يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الانسانية جمعاء .... حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم ".

وأكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا وهما في حالة جيدة الآن.

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي، في حول تشخيص ترامب بفيروس كورونا: "أعلن عن المعلومات التالية بإذن من الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. في هذه الليلة تلقيت تأكيدًا أن كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميليانيا ترامب أنهما أصيبا بفيروس كورونا"، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.