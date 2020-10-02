صور.. إزالة أسوار مخالفة على مساحة 18 ألف متر بالإسكندرية

وقال محمد هنداوى، رئيس الحى، إن الحملة أسفرت عن إزالة منزلين وأسوار مخالفة على مساحة 18 ألف متر بمنطقة الكينج مريوط، صادر له قرار إزالة رقم 158 لسنة 2020.

وأضاف رئيس حى العامرية ثان، أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة للتصدى للبناء المخالف وتطبيق القانون.

كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بكافة الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضى.