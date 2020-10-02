بث مباشر.. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بالغربية

يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوى بطنطا، عن روح أكتوبر وتعزيز الانتماء، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية.





ومن المقرر أن يتم افتتاح 27 مسجدًا اليوم فى تسع محافظات، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه 309 مساجد، وذلك فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020.

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