السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت الشقيقة.





وأعرب الرئيس السيسى فى برقيته لأخيه أمير دولة الكويت عن أصدق تهانيه وأطيب أمنياته له بالتوفيق والنجاج فى أداء مهامه النبيلة وعن ثقته الكاملة فى قدرته على قيادة البلاد نحو مزيد من الرقى والرخاء وعن تطلع سيادته إلى العمل مع سموه لدعم أواصر الأخوة والشراكة والتعاون بين مصر والكويت من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.

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