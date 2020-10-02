انطلاق المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة من أمام المساجد بالعريش

وقالت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الصحية، فى بيان اليوم، إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئات العمرية من 18- 40 عاما، والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، قال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إنه تم التنسيق مع الأوقاف حيث تم تحديد 13 مسجدا للاشتراك فى المبادرة، هى: مساجد النصر والرفاعى بوسط مدينة العريش، والدكتور إيهاب مجدى شعث بضاحية السلام، الأبرار بالعبور، وصحابة رسول الله بعاطف السادات، والمجمع الإسلامى والخير والبركة بالمساعيد، وقباء بشارع أسيوط ، والرحمن بميدان العتلاوى ، وعمر بن عبد العزيز بالصفا، والسلام بابى صقل، والسمران بالسمران، والرحمن بالريسة.

وأشار إلى أنه يتم من خلال المبادرة تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء بدأت فى 18 سبتمبر الماضى وتستمر حتى نهاية ديسمبر القادم، وانطلقت فى البداية من نقاط الفحص المحددة بإشتراك عدد 5 مساجد وزادت إلى 13 مسجدا.

حيث تشارك مديرية الأوقاف بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.