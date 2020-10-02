التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنا وينقله لمستشفى الدمرداش للعلاج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتحرك فورا واتخاذ اللازم، مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية ووسائل الاعلام بتواجد مسن بلا مأوى يفترش أحد شوارع القاهرة.





وتبين من خلال دراسة الحالة التى قام بها الفريق أن المسن يدعى م. ع. ا 72 عاما متواجد بامتداد شارع رمسيس، ومن قبل كان يجلس بحى عابدين بوسط القاهرة، ويعانى من القدم السكرى وغرغرينا ويحتاج لعملية بتر إحدى قدميه كما يعانى من الزهايمر.

ونقل فريق البرنامج الحالة لمستشفى الدمرادش بالعباسية وتم التواصل مع مدير المستشفى وعرض الحالة على قسم الجراحة وعمل كل الفحوصات والأشاعات اللازمة لتشخيص القدم السكرى "غرغرينا" التى يعانى منها، وبالعرض على أكثر من طبيب أكدوا أنه يحتاج إلى عملية بتر فى إحدى قدميه وحجزه فى المستشفى.

كما تم عمل الفحوصات اللازمة بتحليل فيروس كورونا والتى أظهرت إصابته بالفيروس، إذ تم إعداد الحالة لنقلها لمستشفى العبور للحجر الصحى، ويتابع الفريق الحالة لحين تماثلها للشفاء التام وسيتم إيداعها بإحدى دور للرعاية.