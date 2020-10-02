القوى العاملة: صرف 429 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 147 عاملا بشركة متعثرة

وأصدر الوزير، توجيهاته بالصرف فورا للعاملين بالشركة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل خلال الفترة من 5 أكتوبر وينتهى فى 20 من نفس الشهر، وذلك حتى يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

جدير بالذكر، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.