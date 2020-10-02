ننشر تفاصيل قرار الوطنية للانتخابات بإنشاء لجنة رصد مخالفات الدعاية

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم فى انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، والتى تكون مهمتها رصد ما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية.

وتضمن القرار رقم 65 لسنة 2020 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل محافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها.

ويتولى الجهاز التنفيذى إعداد تقرير بالمخالفة وعرضها على الهيئة، وإذا تبين من الأوراق شخص مرتكب لمخالفة يتم إحالته للنيابة العامة.

وتستعد الهيئة لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى تبدأ يوم 5 أكتوبر وتستمر حتى 18 أكتوبر الساعة 12ظهرا.

فيما تبدأ فى المرحلة الثانية يوم 19 أكتوبر وتنتهى يوم 1 نوفمبر الساعة 12ظهرا، وبالنسبة للإعادة فى المرحلة الأولى تبدأ يوم 2 نوفمبر وتنتهى الساعة 12 ظهر يوم 18 نوفمبر والمرحلة الثانية تبدأ يوم 16 نوفمبر وتنتهى الساعة 12 ظهر يوم 2 ديسمبر.

ووضعت الهيئة ضوابط خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، وأقرت ضوابط عبارة عن قيام المرشح بالدعاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة واستخدام مكبرات الصوت، فيما لا يخالف القانون، ووضع لافتات فى الأماكن التى تحددها السلطة المحلية بالمحافظة.

كما يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

ويحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.